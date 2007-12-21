Луценко пропонує увічнити пам`ять Юрія Кравченка

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пропонує увічнити пам`ять колишнього керівника відомства Юрія Кравченка.

Про це він заявив під час виступу перед співробітниками міністерства з нагоди Дня української міліції, повідомляє Ліга з посиланням на Департамент громадських зв`язків МВС.

За їх інформацією, щоб залишити пам`ять про "професіоналізм і досвід" Кравченка, Луценко запропонував назвати його ім`ям один з навчальних закладів системи внутрішніх справ.

Як відомо, екс-голову МВС Кравченка було знайдено мертвим вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом.

4 березня на 10.00 він повинен був піти на допит до Генпрокуратури в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

31 січня 2007 року Генпрокуратура закрила кримінальну справу за фактом смерті Кравченка в зв`язку з відсутністю складу злочину.

Українська правда