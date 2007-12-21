Сьогодні Янукович збере тіньовий уряд (доповнено)

Сьогодні о 14.00 у кінотеатрі “Зоряний” в Києві під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться перше засідання опозиційного Кабінету Міністрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів після формування коаліційного уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО заявила про перехід в опозицію. Лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив про намір опозиції сформувати тіньовий уряд. «Ми - опоненти, тому ми контролюватимемо владу, діятимемо в рамках закону. Звичайно, ми пропонуватимемо альтернативні рішення, тому що ефективна робота влади залежатиме від того, наскільки ефективно ми будемо її контролювати», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у рядах партії велика кількість досвідчених людей. «Фактично у нас два склади уряду. Я думаю, що ми розподілимо обов`язки між депутатами за кожним міністерством і за кожним напрямом, за кожною галуззю. Ми будемо моніторити ситуацію і висловлювати свою позицію», - пояснив він.

«Фактично йдеться про створення тіньового Кабінету міністрів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.