Регіони набираються сил, щоб сміливіше бити по руках владу

Нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко стверджує, що перехід партії в опозицію - цілком природній крок, до якого «регіонали» були завжди готові. «Оскільки широка коаліція не була створена, то ынакше діяти було просто не можна" - заявила Бондаренко. - І нічого в цьому страшного немає. У 2005 році ми вже були в справжнісінькій опозиції. Нас абсолютно не лякає опозиційний статус».

Цей статус, підкреслила депутат, не припускає ані спікерства, ані прем`єрства. «Тому вважати, що втрата даних посад - наш програш, просто смішно", - цитує Бондаренко сайт Партії регіонів.

Якщо у лавах опозиції «крім комуністів буде ще і Блок Литвина, то ми будемо набагато сильніші, - відзначила нардеп. - І, якщо так можна сказати, станемо сміливіше бити по руках владу, якщо вона спробує зловживати своїми повноваженнями».

«Якщо перемога залежить від стану супротивника, то непереможність залежатиме від нас самих, - додала депутат, - від внутрішньої мобілізації, злагодженої роботи, координації, об`єднання і ефективного використання всіх ресурсів, які знаходяться в нашому розпорядженні, - кадрових, фінансових, медійних».