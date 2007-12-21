Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу перед дипломатами, акредитованими в Україні.

“Незмінність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України є вихідним пунктом нашої зовнішньої політики”, - підкреслив міністр.

В.ОГРИЗКО зазначив, що європрагматизм – це кредо України, оскільки її шлях в Європу – “це не один гігантський стрибок, а множина послідовних кроків”. “Європа - це той маяк, без якого Україна заблукає в бурхливому морі світової глобалізації”, - додав він.

Міністр висловив переконання, що у відносинах з ЄС Україні потрібно позбутися як комплексу "бідного родича", так і напускного оптимізму. “Скарги з приводу відсутності європейської перспективи так само безпідставні, як і бравада на кшталт того, що "завтра вже будемо в ЄС", - вважає В.ОГРИЗКО. На його думку, Україні слід чітко бачити різницю між категоріями можливого та бажаного. Він вважає, що для України бачення цієї різниці полягає, насамперед, у розумінні необхідності зробити „домашню роботу” і послідовно пройти шлях до членства у Європейському Союзі.

В.ОГРИЗКО також зазначив, що пріоритетним на сьогодні є питання підготовки нової посиленої угоди між Україною та ЄС, яка має бути “далекосяжною, інноваційною і відображати нову якість відносин з Євросоюзом”.

Він також наголосив, що Україна не сприймає себе у статусі сусідів Європи. “Бо ми - не сусіди. Ми інтегральна частина Європи. Ми бачимо наше майбутнє не "сусідським", а європейським”, - додав він.