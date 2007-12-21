Ім’ям Кравченка назвуть навчальний заклад МВС?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виступає з ініціативою увічнити пам`ять колишнього керівника відомства Юрія Кравченка.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС, про це він сказав 20 грудня у залі колегій МВС з нагоди Дня української міліції.

Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, пропонує назвати ім’ям Ю.Кравченка один з навчальних закладів системи МВС.

Довідка УНІАН. Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим з вогнепальними пораненнями. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. На місці загибелі Ю.Кравченка була знайдена передсмертна записка.

24 травня 2005 року Генпрокуратура оприлюднила висновок, що самогубство - це остаточна причина смерті Ю.Кравченка і закрила справу про його загибель.

Пізніше, 21 липня в 2006 р., генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка.

Тим часом 31 січня 2007 року Генпрокуратура знову закрила кримінальну справу, порушену у зв`язку з самогубством екс-міністра внутрішніх справ України.

Як пояснив А.МЕДВЕДЬКО 27 лютого, у справі були проведені всі необхідні слідчі дії і відповідні експертизи, які дали підстави слідчому дійти висновку, що у справі відсутній подія злочину, а тому вона має бути закрита.