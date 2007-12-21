Регіонали нарешті розказали, коли має настати «вже сьогодні»

Вчора країна почула набір стандартних обіцянок свіжоспеченого прем`єра. Про це заявив нардеп-регіонал Леонід Литвинов. «Вже багато сказано про їхній популізм і нереальність, - цитує депутата прес-служба Партії регіонів. Але є одне перевірене мірило, яким можна визначити реальність того, що обіцяє Тимошенко і її команда – це бюджет. Наприклад, вся передвиборна програма Партії регіонів, все, що наша політична сила планувала зробити для людей – відбито в бюджеті на майбутній рік (нагадаємо, що на парламентські вибори-2006 Партія регіонів йшла з програмою «Поліпшення життя вже сьогодні» - ред.), розробленому урядом Януковича. Тож хай нинішня помаранчева команда покаже свій бюджет і те, як у ньому відбиті їхні передвиборні обіцянки. Тому що навіть просто розібратися, що до чого в них дуже складно».

Є передвиборна програма БЮТ зі всіма нездійсненними популістськими обіцянками, - продовжив нардеп. «Тут і скасування призову до армії вже за тиждень, і повернення знецінених внесків і багато що інше, таке ж нереальне. Є програма «НУ-НС», що базується на ініціативах Президента, є коаліційна угода, де програма відрізняється від програми БЮТ. Отже, врешті-решт, що обіцяє виконати Тимошенко?

Тому ми і вимагаємо, щоб головний документ – Держбюджет 2008 року, в якому повинні бути чітко відбиті всі ці пакети обіцянок, вже зараз був представлений до парламенту, і депутати могли б з ним почати працювати. Коли це відбудеться, поки не ясно».