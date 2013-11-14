Рибака просять зняти радянську зірку з купола Верховної Ради
15:22, 14 листопада 2013Політика
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Спікера Верховної Ради України Володимира Рибака просять демонтувати радянську зірку на шпилі купола будівлі парламенту.
Бригинця дратує радянська зірка над Верховною Радою / Фото : КП в Украине
З таким зверненням виступив народний депутат України від "Батьківщини" Олександр Бригинець. За словами політика, він отримує скарги виборців, які вкрай незадоволені радянським символом.
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"Уже пройшло стільки років, коли Україна стала незалежною державою, а над законодавчим будівлею ще "красується" радянська зірка - символ тоталітаризму і автократії", - зазначив Бригинець, повідомляє ТСН.
Синьо-жовтий прапор над Радою підняли 4 вересня 1991. Він став третім в країні, після встановленні прапора на Тернопільській та Київській меріях.
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