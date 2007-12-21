Ющенко поїхав у рідне село
15:18, 21 грудня 2007Політика
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Поїздка приватна
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на Сумщину.
Як повідомив УНІАН заступник голови Сумської обласної ради Сергій КЛОЧКО, ця поїздка глави держави є приватною.
В.ЮЩЕНКО має намір відвідати рідне село Хоружівка у Недригайлівському районі Сумської області.
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня В.ЮЩЕНКО повернувся зі Швейцарії після планового медичного обстеження і приступить до роботи у понеділок, 24 грудня.
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