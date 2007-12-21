Ющенко поїхав у рідне село

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на Сумщину.

Як повідомив УНІАН заступник голови Сумської обласної ради Сергій КЛОЧКО, ця поїздка глави держави є приватною.

В.ЮЩЕНКО має намір відвідати рідне село Хоружівка у Недригайлівському районі Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня В.ЮЩЕНКО повернувся зі Швейцарії після планового медичного обстеження і приступить до роботи у понеділок, 24 грудня.