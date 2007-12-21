У Януковича образилися на ”тіньовий” уряд

Опозиційний уряд не має статусу тіньового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Нацбанку в опозиційному уряді Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні журналістам після засідання опозиційного уряду.

«Сьогодні на засіданні збиралося не тіньовий, а опозиційний уряд. Ми вважаємо це рішення дуже важливим. Ми вважаємо, що тіньовий уряд, як це було прийнято називати, вже відійшов у минуле, і зараз існуватиме опозиційний Кабінет Міністрів, який очолює Віктор ЯНУКОВИЧ», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він наголосив, що до складу опозиційного уряду включено високопрофесійних людей.

«Метою створення опозиційного уряду є контроль за діями влади і вироблення пропозицій щодо державної політики у всіх сферах життя українського суспільства», - додав він.

С.ЛЬОВОЧКІН також відзначив, що сьогодні опозиційний уряд залишив вакансії, які заповнюватимуться в міру розширення опозиції.