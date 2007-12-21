Костенко вимагає припинити місцеві бої демократичних партій

Голова Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО виступає за «припинення місцевих боїв» депутатів демократичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Відповідаючи на запитання про його ставлення до «політичних розборок», які існують в місцевих радах серед демократичних сил, Ю.КОСТЕНКО зауважив, що невдовзі вони припиняться.

«Ми будемо жорстко ставити питання про припинення місцевих боїв серед сил, які утворили нинішню парламентську коаліцію, - наголосив політик. – Це буде курям насміх, якщо ми цього не припинимо. Найближчим часом буде домовленість з лідерами демократичних сил про вирішення цієї проблеми». За його словами, усі демократичні сили повинні діяти злагоджено.

Ю.КОСТЕНКО також зауважив, що він не є прихильником імперативного мандата». «Імперативний мандат – це недемократична норма в українському законодавстві, - наголосив він. - Нині цю проблему розглядає Конституційний Суд України. Від його рішення залежатимуть наші подальші дії».

Водночас він повідомив, що у фракції НУ-НС є багато депутатів, які «не визнають цю норму (імперативний мандат) як недемократичну». Ю.КОСТЕНКО переконаний, що «робити демократію у недемократичний спосіб - це шлях повернення до авторитаризму».