Литвин сумнівається, що бюджет-2008 з`явиться до Нового року

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає нереальним ухвалення до кінця року закону про державний бюджет на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це він заявив, коментуючи позицію своєї фракції щодо прийняття бюджету на наступний рік.

“Я переконаний, що, на превеликий жаль, до 31 грудня бюджет прийняти неможливо», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, до голосування за бюджет потрібно прийняти основні напрямки економічного і соціального розвитку країни на наступний рік, щоб знати, як буде розвиватися економічна і соціальна сфера.

Як сказав В.ЛИТВИН, парламенту потрібно було б прийняти у вигляді законів рішення про зарплати, про пенсії на наступний рік з тим, щоб відпрацювавши бюджет і, довівши його до необхідної кондиції, прийняти його наприкінці січня чи на початку лютого.

При цьому, наголосив він, потрібно зробити усе, щоб люди не отримали у січні і лютому пенсії і зарплати за старими стандартами, бо життя значно подорожчало.

«Ми будемо вимагати і стояти на тому, щоб було передбачено суттєве підвищення пенсій, мінімальної заробітної плати, щоб було досягнуто паритету між мінімальною заробітною платою і прожитковим мінімумом (бо сьогодні між ними різниця більше, ніж у сто гривень) і щоб усі соціальні закони діяли у повному обсязі”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що його фракція наполягатиме на закріпленні у держбюджеті відновлення дії 47 соціальних законів. Зокрема, фракція Блоку Литвина має намір наполягати на відновленні у повному обсязі закону про дітей війни та врахуванні половини коштів для повернення заощаджень громадян.