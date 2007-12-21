Пинзенику дали 4 заступників

Кабінет Міністрів України призначив заступниками міністра фінансів України Людмилу ХОДОС, Дениса ФУДАШКІНА, Володимира МАТВІЙЧУКА і Володимира ЛИТВИНА.

Розпорядження Кабінету Міністрів від 19 грудня 2007 року №№ 1167-р, 1168-р, 1169-р і 1170-р розміщені на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, 19 грудня Кабінет Міністрів прийняв відставку першого заступника міністра фінансів Вадима КОПИЛОВА, а також його заступників Сергія МАКАЦАРІЇ, Юрія ШЕВЧЕНКА. Заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ звільнився з посади за власним бажанням.

Заступники міністра Тетяна ЄФИМЕНКО і Сергій РИБАК на сьогодні перебувають у відпустці, після виходу їх буде звільнено.

З попереднього складу заступників у Мінфіні залишається працювати Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ.