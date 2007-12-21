Костенко розповів НУ-НС, як треба створювати єдину партію

Українська народна партія не братиме участі в адміністративних проектах створення єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО заявив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції.

«Принциповим для нас при створені єдиної партії є ідеологічна складова, - наголосив він. – Ви знаєте, що у блоці НУ-НС є як мінімум три ідеологічні складові. Тому ми не маємо наміру повторювати помилкові проекти адміністративного створення партії, як це мали місце провладні партії НДП чи СДПУ(о)».

За словами народного депутата, «УНП має чітку позицію щодо об’єднання у єдину партію». «Ми говоримо про праву ідеологію і про механізм об’єднання без втрати юридичної особи і без розпуску чи ліквідації партії», - зауважив Ю.КОСТЕНКО.

Він повідомив, що вже підготував законопроект про внесення змін до закону про політичні партії, де зафіксовано правові механізми для утворення партії «без її розпуску і ліквідації». «Ми прагнемо створити єдину праву партію», - сказав депутат.

«УНП участі в адміністративних проектах створення партії брати не буде», - наголосив Ю.КОСТЕНКО. За його словами, «в Україні відсутня потужна партія правого спрямування, здатна боротися за владу», яка, приміром, є у Польщі.

Щодо адміністративних проектів, то, на думку Ю.КОСТЕНКА, вони не мають перспективи.