The Economist: Тимошенко має вгамувати свої інстинкти

Обрання Тимошенко прем`єр-міністром України зруйнувало міф про те, що пострадянські країни не можуть бути демократичними. Про це пише авторитетний британський часопис "The Economist". "Україна довела, що вона здатна бути справді демократичною, демократією, в якій точиться справжня боротьба за владу і в якій існує діяльна опозиція. Як зауважив один із російських олігархів, українські політики випробували всі засоби, аби лише здобути владу: зловживання на виборах 2004 року; підкупи з метою міграції з одного політичного табору в інший в 2005-6 роках; і ось тепер демократію".

Часопис відзначає, що нині Тимошенко знаходиться у кращій формі, аніж 2005-го року: "Її Кабінет вже сформовано. Вона обіцяє судову та економічні реформи, більш прозорий уряд і розлучення із сумнівними посередниками у газових взаєминах з Росією. Однак деякі із зобов`язань виглядають навряд чи здійсненними".

Найважчим випробуванням для Тимошенко часопис вважає збереження цілісності помаранчевої коаліції: "Наша Україна" зібрана докупи із десяти партій. Деякі із прихильників Ющенка на дух не переносять Тимошенко. Сам Ющенко небезпідставно вбачає в ній потенційного кандидата на президентських перегонах 2009 року. Але щоби здобути довіру, Тимошенко має вгамувати свої популістичні інстинкти. На президентських виборах її вимірюватимуть лекалом її прем`єрства. Якщо помаранчева коаліція виявиться неспроможною модернізувати та реформувати Україну, це буде зрадою тих, хто три роки тому творив під снігом у Києві Помаранчеву революцію. Це також буде поганим прикладом для решти пострадянських республік - і ще одним приводом для російської зловтіхи".