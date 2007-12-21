БЮТ хоче віддати посаду голови ФДМУ на відкуп Тимошенко і коаліції

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО пропонує надати Верховній Раді право призначати і звільняти голову Фонду державного майна України за поданням прем’єр-міністра.

Про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання порядку звільнення голови Фонду державного майна України)», внесеному на розгляд парламенту В.ПИСАРЕНКОМ.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими глава уряду може вносити на розгляд Верховної Ради України подання про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Крім того, депутат пропонує внести зміни до Закону України «Про приватизацію державного майна», якими передбачити, що голова Фонду держмайна призначається і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням прем’єр-міністра.

Чинною редакцією закону передбачено, що голова ФДМУ призначається і звільняється з посади Президентом України за згодою парламенту.