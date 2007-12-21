Омельченко побачив, як столицею керують батько, син, зять, брат та сват

«Це – злочинна, кримінальна та кланова влада», - так проатестував у коментарі Офіційному сайту Блоку НУ-НС «команду Черновецького» народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Олександр Омельченко.

«На останній сесії Київрада ухвалила чергове дивовижне рішення у сфері збереження культурних пам`яток, - розповів Омельченко, - Комунальну установу Історико-архітектурний музей «Київська фортеця» було передано у державну сферу управління, проте майно музею й земельні ділянки, на яких він розташований, залишилися у комунальній власності. У травні Президент Ющенко своїм указом надав музейному комплексу «Київська фортеця» статус національного».

«Київська влада під проводом Черновецького за неповні два роки сплюндрувала те, що вважається «історично-культурною спадщиною» - архітектурно-культурний спадок, який залишився нам ще від часів Київської Русі, - заявив народний депутат, - До мартирологу входить і Київська фортеця. Не маючи на це права, чиновники продали ділянку землі, зруйнували знаменитий телеграф, який є у переліку архітектурних пам`яток, зруйнували Печерську браму».

«В той же час, ця влада майже за два роки не розпочала реставрацію жодної пам`ятки історії та архітектури, натомість, виявляє великий апетити на землю - нищаться парки культури , Жуків острів, Труханів, заповідні землі у Феофанії», - підкреслив нарднй депутат.

Омельченко наголосив на клановому характері керування столицею. «Всім відомо «древо» родинних зв`язків сучасної столичної влади, містом фактично керують батько, син, зять, брат та сват… Де ще в європейській столиці є «древо» такого клану, яка ще мерія у Європі могла стати філіалом «Правекс-банку»?