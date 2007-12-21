Черновецький не вважає захоплення Дніпровської РДА «проблемою для Києва»

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вважає інцидент із захопленням приміщень Дніпровської районної державної адміністрації «проблемою для Києва».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Так, на прохання журналістів пояснити, що відбувається в Дніпровській районній держадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Я скажу вам те, що я знаю, і те, що знаєте ви».

Він нагадав, що існує Указ Президента України і рішення апеляційного суду, згідно з яким, Олександра СОТНИКОВА звільнено з посади голови Дніпровської райадміністрації.

«Я до нього нічого особистого не маю, і у мене немає жодних претензій щодо призначення нової людини. Але він цей Указ Президента не виконує, і у нього є свої уявлення про те, як він збирається працювати в Україні, ігноруючи дуже високого рівня нормативний акт», - відзначив мер Києва.

Він повідомив, що має «уривчасті якісь відомості» від представників різних фракцій Київради про вчорашні події в Дніпровській РДА, але не може їх зараз озвучити.

«Потім, це не проблема для Києва. Повірте, Київ живе, і ми управляємо Дніпровським районом», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 13 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО звільнив О.СОТНИКОВА з посади голови Дніпровської райдержадміністрації Києва.

Згідно з документом, О.СОТНИКОВА звільнено у зв`язку з постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 4 грудня 2007 року - залишити без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано протиправним і відмінено рішення Дніпровської районної в місті Києві ради V скликання від 20 квітня 2006 року «Про обрання головою Дніпровського районного в місті Києві ради V скликання Олександра СОТНИКОВА».

18 грудня на пленарному засіданні сесії Дніпровської райради її головою було обрано Оксану МИСОВСЬКУ.

Фракції Партії регіонів і Блоку Віталія Кличка в Київради заявили про фальсифікацію голосування за нового голову райради.

Депутат Київради Олександр БРИГІНЕЦЬ повідомив, що 20 грудня після завершення робочого дня в будівлю райдержадміністрації прийшли люди, яких привів в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимир ГОЛОВАЧ. За його словами, прибулі попросили працівників РДА, які ще залишалися на роботі, звільнити кабінети. На дверях керівництва райадміністрації вони змінили замки. В результаті силових дій постраждали декілька чоловік, серед яких колишній голова РДА О.СОТНИКОВ, в.о. голови Сергій СЕРГІЙЧУК і депутати райради і міськради, які приїхали в адміністрацію. За викликом депутатів і працівників держадміністрації на місце подій прибули правоохоронні органи. Станом на ранок сьогоднішнього дня, всі двері керівників району були опечатані і туди нікого не пускають.

Ряд депутатів Дніпровської районної ради Києва звернулися до Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ з проханням провести розслідування за фактом захоплення будівлі Дніпровської райдержадміністрації.