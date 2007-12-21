Путіна запрошують приїхати на Різдво до Львова

Голова Львівської обласної організації УНП Богдан КОЗАК запрошує Президента Росії Володимира ПУТІНА приїхати на Різдво до Львова і пересвідчитись, як „утискають” права його співвітчизників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами Б.КОЗАКА, «сьогодні заявами не вирішити проблеми дезінформації та маніпулювання громадською думкою росіян. Думаю, настав час діяти іншими методами. Свого часу ми мали успішний досвід співпраці зі східними регіонами України. Тоді тисячі українців з Харківщини, Донеччини, Луганщини приїжджали до нас на свята, щоб відчути український дух, вивчити традиції та переоцінити ставлення до «західняків». Адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути».

«Різдво – чудовий привід запросити наших сусідів до Львова. Якби одну з таких делегацій очолив сам В.ПУТІН, він отримав би унікальну можливість зустрітися зі своїми співвітчизниками, які, на переконання російського МЗС, потерпають від «переслідування та утисків». На львівських вулицях російський Президент побачив би книжкові полиці, переповнені російською літературою, насолодився б звучанням рідної йому музики у наших кафе та ресторанах, відвідав концерт прославлених російських поп-зірок, російський театр, школи, помолився б у російській православній церкві», - зазначає представник УНП.

Б.КОЗАК не виключає, що «після таких відвідин Президент ПУТІН поставився б з розумінням до діяльності українських правих партій, які вимагають забезпечити гідний розвиток української мови, культури та книгодрукування».

«Ми ж у відповідь з радістю побуваємо у Росії, щоб побачити, які права має багатомільйонна українська громада у сусідній державі,» - заявив він.