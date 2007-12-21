На шахті ім. Засядька знайшли тіло гірника

У Донецьку на шахті ім. Засядька гірничорятувальники знайшли тіло ще одного гірника з числа загиблих внаслідок вибуху 18 листопада.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні вранці при обстеженні одного зі східних допоміжних ухилів рятувальники знайшли тіло загиблого гірника. Вдень тіло було підняте на поверхню.

У виробках ведеться контроль шахтного повітря. У шахті працює 341 працівник і два відділення гірничорятувальників.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку в результаті трьох вибухів 18 листопада, а також 1 та 2 грудня загинув 101 шахтар і 5 рятувальників. Більше 120 працівників шахти і рятувальників були госпіталізовані. Тіла 10 гірників, станом на 20 грудня, не були знайдені.

З метою ліквідації пожежі технічною радою шахти було ухвалене рішення затопити аварійну ділянку.

20 грудня рішенням техради, у зв`язку з виконанням проекту затоплення, подачею розрахункової кількості води і відсутністю в гірських виробках аварійної ділянки концентрацій чадного газу вище за санітарні норми, аварійно-рятувальні роботи на шахті переведено в режим технічних.

Зараз у шахті на відновлювальних та інших видах робіт зайнято близько 300 гірників. Два відділення гірничорятувальників здійснюють контроль шахтного повітря.