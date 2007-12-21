ЦВК замінить 14 депутатів від коаліції

Центральна виборча комісія у вівторок, 25 грудня, об 11.00 розгляне питання про визнання обраними депутатами кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона», а також питання про їх реєстрацію.

Про це УНІАН повідомили у відділі по взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14 народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться після рішення Центрвиборчкомом питання про визнання обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у народні депутати відповідно у виборчих списках блоку НУ - НС і БЮТ.

ЦВК повинна зареєструвати народними депутатами наступних за виборчим списком 8 кандидатів у депутати від БЮТ і 6 - від НУ - НС.