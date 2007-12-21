Єхануров оголосить конкурс на кращий літературний твір

Міністерство оборони України має намір зосередити свою діяльність на вирішенні соціально-економічних проблем військовослужбовців.

Про це сьогодні заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ під час перебування у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

“Основні зусилля оборонного відомства будуть зосереджені на вирішенні блоку соціально-економічних проблем”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Керівник оборонного відомства зазначив, що проблемами безквартирних військовослужбовців мають займатися й органи місцевої влади. «Це наше спільне завдання. Адже на сьогодні по всій Україні на квартирному обліку перебуває понад 51 тисяча військових та ще 17 тисяч – при місцевих органах влади», - сказав він.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що має великий досвід роботи у будівництві і вважає, що в цьому плані вдасться позитивно вирішити питання забезпечення житлом військовослужбовців.

Крім того, за словами міністра, необхідно приділити значну увагу військово-патріотичному вихованню захисників Вітчизни, більше заходів проводити саме у цьому напрямку. “Треба зробити так, щоб юнаки та дівчата ще зі школи мали бажання ставити офіцерами, поповнювати лави Збройних Сил України”, - сказав він.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, незабаром буде оголошено Всеукраїнський конкурс на кращі літературні твори, публікації на військово-патріотичну тематику, про життя української армії загалом. Також будуть відзняті кінострічки про вітчизняне військо.

”У цьому плані ми не повинні відставати від наших сусідів – росіян. Створюватимемо умови, щоб бізнесмени були зацікавлені вкладати в це кошти. Моє завдання – вирішення економічного блоку питань війська. Нікому не дозволимо втягувати армію у політику”, - додав він.