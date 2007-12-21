Регіоналам сподобалося: Тимошенко “цікаво починає”

Сьогодні опівдні у Печерському районному суді м. Києва відбулося попереднє засідання з розгляду справи за позовом Партії регіонів про захист честі, гідності та ділової репутації до Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

“Під час цього засідання представник відповідача дав несподівані пояснення”. Зокрема, він заявив, що Юлія Володимирівна під час свого брифінгу в кулуарах Верховної Ради України після голосування за кандидатуру Прем’єр-міністра України 11 грудня 2007 року не стверджувала, що під час голосування відбулось втручання в електронну систему «Рада», стверджується у повідомленні. Тобто, іншими словами, в цей момент система «Рада» функціонувала нормально, - так пояснили цю позицію у прес-службі ПР.

”Наразі невідома подальша позиція Ю.В.Тимошенко у зазначеній справі, але відмова від власних слів та намагання зробити з них черговий «коментар фахівця», погодьтесь, само по собі є вже доволі цікавим початком…”, - зауважується у коментарі прес-служби.