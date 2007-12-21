Каськів взяв Гриценка під захист

Член фракції НУ-НС, лідер Громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ закликає коаліцію підтримати обрання Анатолія ГРИЦЕНКА головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Пори”.

В.КАСЬКІВ наголосив, що “демократична коаліція - це не базар, де торгують посадами, а механізм прийняття ефективних для держави рішень”.

За його словами, зважаючи на виключну професійну кваліфікацію і політичний масштаб фігури А.ГРИЦЕНКА варто підтримати його на посаду голови комітету.

Крім того, народний депутат нагадав, що «Наша Україна - Народна самооборона» зробила безпрецедентний крок назустріч БЮТ, проголосувавши, попри існуючі домовленості, за прем`єра без попереднього голосування за узгоджений перелік законопроектів.

“Я переконаний, що є всі умови для того, щоб демократична коаліція підтримала обрання саме А.ГРИЦЕНКА головою Комітету з питань національної безпеки і оборони”, - сказав В.КАСЬКІВ.