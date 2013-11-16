ІНТЕРНАТ, ДАВАЙ, ДОПОБАЧЕННЯ - Старт Громадянської кампанії «Відкриваємо двері дітям»

приміщення Малої Опери (вул. Дегтярівська 5), 20 листопада 2013 року, 11.00

20 листопада – День спільних дій в інтересах дітей, але у нашій країні досить скривлена уява про те, що є краще для дитини. Згубна практика розміщення дітей в інтернати процвітає, незважаючи на декларативні гасла про цінність сімейного виховання.

Громадянська кампанія «Відкриваємо двері дітям» показує можливий шлях відмови від інтернатів і переходу до виховання дітей у сімейному середовищі. В рамках кампанії ми об’єднуємо громадські організації, благодійні фонди, представників міжнародної спільноти, ЗМІ та бізнесу для впровадження рішучих кроків і зумовлення соціального тиску для подолання проблеми.

Під час події ми простими і переконливими експонатами проілюструємо реалії життя дітей в інтернатах. Самі діти під час яскравого перфомансу покажуть, через які недитячі випробування їм довелося пройти в стінах інтернатів. Вони намалюють мрії про щасливе дитинство, якого у них не було і запропонують присутнім взяти символічні ключі від дверей, на відкриття яких так чекають тисячі дітей по всій країні.

Акредитація за телефонами: (044) 483 77 83 (066) 709-82-65

ПБО «Надія і житло для дітей», контактна особа – Дмитро Чуприна, dima@hopeandhomes.org.ua