КПУ вимагає від уряду припинити масові звільнення в міністерствах

Комуністична партія України закликає новий уряд припинити незаконне звільнення працівників міністерств та відомств.

Про це йдеться в заяві КПУ, текст якої має УНІАН.

“Компартія України заявляє про початок переслідувань працівників бюджетної сфери та приватних підприємств за політичними мотивами”, - наголошується у документі.

“Як і у 2005 році, коли були безпідставно і з порушенням законів звільнені більш ніж 18 тисяч службовців різних рівнів, сьогодні без зміни у встановленому законом порядку штатного розкладу “помаранчеві” керівники проводять кадрові люстрації”, - вважають члени КПУ.

Особливого розмаху та зухвальства, наголошується в заяві, це явище набуло у Міністерстві праці та соціальної політики, де на посаду міністра призначена член БЮТ Людмила ДЕНИСОВА. Зокрема, стверджують члени КПУ, багатьом працівникам міністерства в ультимативній формі, з порушенням чинного законодавства про держслужбу запропоновано написати заяви про звільнення. “При цьому незгодним з самодурством нового міністра погрожують звільненням за сфабрикованими статтями”, - заявляють в партії.

Комуністи також стверджують, що аналогічна ситуація складається і в міністерствах транспорту та внутрішніх справ. “Пани-міністри цих міністерств, відповідно член БЮТ ВІНСЬКИЙ та член НУ-НС ЛУЦЕНКО, докладають всіх зусиль, щоб у незаконний спосіб шантажем та погрозами позбутися професіоналів і оточити себе таким ж дилетантами, як і вони самі, сформувати команду казнокрадів та корупціонерів”, - зазначається у заяві.

Компартія України наполягає на дотримані членами “помаранчевого” уряду та “помаранчевими” керівниками підприємств і організацій всіх форм власності Конституції і законів України, дотримання прав і свобод громадян. Комуністи закликали всіх, хто “потерпає від їхнього свавілля, звертатися до суду та відстоювати свої права на труд, відстоювати свою честь і гідність”.