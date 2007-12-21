Гриценко про Ющенка, Єханурова, таємних радників та етику

Екс-міністр оборони України, народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО відзначає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО мав право вибрати будь-яку кандидатуру на пост глави Міноборони, але відносно нього порушив принципи службової та загальнолюдської етики. Про це А.ГРИЦЕНКО заявив у «Свободі слова» на ICTV, коментуючи внесення главою держави кандидатури Юрія ЄХАНУРОВА на пост міністра оборони.

"Президент має право радитися з тим, з ким вважає за потрібне, і має право вносити будь-яку кандидатуру, це право закріплене в Конституції. В той же час Конституція не дає права Президентові при цьому порушувати принципи ділової, службової або загальнолюдської етики. З Президентом у мене не було розмови ні живої, ні телефонної, ні за тиждень, ні за день, ні в день, ні після того", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що рішення В.ЮЩЕНКА не вносити його кандидатуру на пост міністра оборони було несподіваним як для нього самого, так і для фракції блоку "Наша Україна - Народна самооборона", для всього українського парламенту, для Збройних сил України і для українського суспільства.

"Для мене немає принципового значення, хто більше доклав зусиль для того, щоб був замінений міністр оборони, - в Секретаріаті Президента або за його межами, був це БЕЗСМЕРТНИЙ (заступник глави Секретаріату Президента), БАЛОГА (глава Секретаріату Президента), ВАСЮНИК (до формування нового уряду - перший заступник глави Секретаріату Президента, тепер - віце-прем`єр-міністр України) або будь-хто інший", - відзначив екс-глава Міноборони України.

Як передають «Подробиці», А.ГРИЦЕНКО сказав, що "спокійний за армію" після свого відходу. "За ці два роки і десять місяців роботи в трьох урядах в складних умовах ми почали і здійснили на багатьох напрямах глибокі і системні зміни по підвищенню боєздатності наших Збройних сил, тому я упевнений, що і далі армія розвиватиметься поступально", - підкреслив він.

При цьому він вважає, що новому міністрові оборони Ю.ЄХАНУРОВУ непросто працюватиметься на цій посаді. "Юрій ЄХАНУРОВ - це досвідчена і розумна людина, але для того, щоб, принаймні, зрозуміти до деталей для того, щоб здійснювати далі за реформу і "проламувати" ці реформи, тому що іноді буває опір, щоб зрозуміти їх хоч би відсотків на 30, я думаю, потрібний рік", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на те, що Президент України активно брав участь у формуванні нинішнього Кабінету Міністрів і також повинен нести відповідальність за його діяльність. "Президент або сам вносив прізвища, або з кимось радився, тому Президент не може, скажімо так, з вертолітного погляду давати оцінки, добре або погано працює уряд, це його уряд теж", - відзначив він.

А.ГРИЦЕНКО став депутатом Верховної Ради за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Очолював Міністерство оборони України з лютого 2005 року по грудень 2007 року.