Єфремов каже, що Януковичу поки немає сенсу приходити до парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на питання журналістів.

«Так це не робиться, коли щось прийшло в голову одному депутату, він приходить і говорить: «Давайте запросимо Президента, щоб він прийшов», - сказав Єфремов.

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Водночас, на його думку, якби “ми зайшли до сесійної зали і сказали, що у нас всі питання узгоджені, всі документи напрацьовані, лише лишилося виконати формальну функцію — проголосувати, тоді б так”.

“Але коли немає ні першого, ні другого, а ми говоримо, давайте здійснимо третє, тоді для чого це робити?”, - запитав Єфремов.

Загалом, за його словами, Янукович завжди у разі необхідності приходить до парламенту, і “жодного разу не було такого, щоб парламент запрошував Президента і Президент відмовив парламенту в цьому”.

“Тим паче, жодного разу не було такого, щоб керівники фракцій зверталися до Президента, щоб зустрітися з ними, отримав хтось відмову”, - сказав лідер фракції ПР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк попросив голову Верховної Ради Володимира Рибака запросити Президента у четвер, 21 листопада, на засідання парламенту, щоб він підписав євроінтеграційні законопроекти, які парламент планує розглянути того дня.