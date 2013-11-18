Опозиція просить Рибака запросити Януковича до парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів.

“Колись була Переяслівська Рада, зараз має бути Європейська Рада для того, щоб Президент прибув до парламенту, і в парламенті були проголосовані три останні законопроекти, які відкривають шлях для підписання Угоди між Україною і ЄС”, - сказав Яценюк.

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“Було б дуже знаково, якби Президент України підписав ці законопроекти прямо в стінах Верховної Ради України, і це буде чіткою відповіддю на питання, чи буде саміт у Вільнюсі і чи буде Україна частиною європейського простору”, - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Рибак повідомив, що у четвер, 21 листопада, планується винесення на розгляд народних депутатів законопроектів про прокуратуру та про внесення змін до виборчого законодавства.

Він висловив сподівання, що дані законопроекти парламент ухвалить за підтримки і провладної більшості, й опозиції.