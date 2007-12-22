У Києві проходить з’їзд ХДС
11:44, 22 грудня 2007Політика
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Делегати заслухають звіти
У Києві проходить XI з’їзд партії Християнсько-демократичний союз.
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді планується заслухати доповідь голови партії Володимира СТРЕТОВИЧА про діяльність ХДС у звітний період і стратегію та тактику її діяльності на сучасному етапі.
Також делегати з’їзду мають намір заслухати звіт контрольно-ревізійної комісії, розглянути питання про внесення змін до статуту партії та про вибори керівних органів партії.
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