У Києві проходить з’їзд ХДС

У Києві проходить XI з’їзд партії Християнсько-демократичний союз.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді планується заслухати доповідь голови партії Володимира СТРЕТОВИЧА про діяльність ХДС у звітний період і стратегію та тактику її діяльності на сучасному етапі.

Також делегати з’їзду мають намір заслухати звіт контрольно-ревізійної комісії, розглянути питання про внесення змін до статуту партії та про вибори керівних органів партії.