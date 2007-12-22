Костенко вважає, що Мартинюку вже нічого не світить

Лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО переконаний, що представник фракції комуністів Адам МАРТИНЮК вже ніколи не стане першим заступником голови українського парламенту. Як передає кореспондент УНІАН про це Ю.КОСТЕНКО заявив на зустрічі із жителями Івано-Франківська.

«МАРТИНЮК вже ніколи не стане ні першим віце-спікером, ні простим віце-спікером парламенту, - наголосив політик. – А загалом я думаю, що комуністи останній раз представлені в українському парламенті».

За його словами, питання обрання А.МАРТИНЮКА віце-спікером вже неактуальне. «Зараз це питання вже не є актуальним», - сказав він, додавши, що це питання було актуальним до брання уряду.

«УНП, НРУ і УРП «Собор» поставили досить жорстко питання, коли обговорювали на коаліції можливість того, щоб обрати ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром, а МАРТИНЮКА посадити у крісло першого віце-спікера. – сказав народний депутат. – Ми сказали, що цією ціною не потрібно формувати демократичну коаліцію. Тому ми будемо категорично протестувати, не будемо брати участі в голосуванні за посаду прем’єра, якщо там з’явиться МАРТИНЮК». На думку Ю.КОСТЕНКА «це питання носить принциповий, світоглядний характер». «Наші доводи почули у БЮТ і відмовилися від співпраці з комуністами», - підкреслив він.

«Це політик, я маю на увазі Адама МАРТИНЮКА, який уже багато років своєю роботою довів свою антиукраїнськість, анти демократичність”, - сказав Ю.КОСТЕНКО і зазначив: “І тому не може демократична коаліція підтримувати такі одіозні кандидатури”.

Водночас він додав, що коаліція готова підтримати представника Партії регіонів чи Блоку Литвина на посаду першого заступника голови ВР.