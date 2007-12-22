Огризко заслужив комплімент опозиційного уряду

Опозиційний уряд вважає виваженою реакцію новопризначеного міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА на заяву Президента Росії Володимира ПУТІНА про те, що США штучно поділили Україну на «проросійські» і «проамериканські» сили, надавши підтримку останнім, а також на лист російського президента українському.

Про це сказав, відповідаючи на запитання журналістів міністр закордонних справ в опозиційному уряді Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Мені сподобалась реакція міністра В.ОГРИЗКА, який дуже спокійно, по суті, не вдаючись у деталі, сказав те, що він сказав. Ми вважаємо, цілком зваженою цю реакцію, але вона вимагає додаткової серйозної роботи на всіх рівнях з тим, щоб такі заяви взагалі не з’являлися», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, опозиційний уряд виходить з того, що відносини з Російською Федерацією є надзвичайно важливими, в тому числі і в контексті реалізації європейських прагнень України. К.ГРИЩЕНКО вважає, що від того, якими будуть відносини між Україною і Росією, залежить створення матеріальної бази, розвинутої економіки і підтягування всіх сторін суспільного життя до європейських стандартів.

«Ці відносини мають базуватися не на емоційних реакціях, не на інфантильних емоціях, вони мають базуватися на необхідності підтримання на всіх рівнях такого діалогу, де професійно і аргументовано можна відстоювати свою позицію», - додав він.

К.ГРИЩЕНКО також зазначив, що завжди, крім тих питань, які створюють проблеми для обох країн, існує ще широкий спектр, де спільні проекти можуть надати користь обом країнам.

Відповідаючи на запитання про те, що саме робитиме опозиційний уряд, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що перш за все він має аналізувати те, що робить влада і надавати свої поради, і якщо є відчуття того, що не все йде у правильному напрямку, треба доводити громадськості альтернативну думку.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "антиросійськими проявами" в Україні.

18 грудня Президент РФ Володимир ПУТІН надіслав послання В.ЮЩЕНКУ, в якому висловив думку, що істотні розбіжності в двосторонніх відносинах між двома країнами виникли через позицію України.

Крім того, В.ПУТІН в інтерв`ю американському журналу Time заявив, що США «почали руйнувати Україну», штучно розділивши її суспільство на «проросійські» і «проамериканські» сили, надавши підтримку останнім.

21 грудня на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні, у зв’язку з 90-річчям дипломатичної служби міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО розцінив останні заяви російських властей щодо України як побічний прояв внутрішньополітичних процесів в Росії. «Останні сигнали з Москви ми схильні розглядати як побічний прояв сьогоднішніх внутрішньополітичних процесів у сусідній державі», - сказав міністр.