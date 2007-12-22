Зварич стверджує, що Тимошенко відмовилася від президентських амбіцій

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ запевняє, що Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від президентських амбіцій ще до призначення на посаду прем`єр-міністра.

Про це Р.ЗВАРИЧ заявив в прямому ефірі «Свободи слова» на ІCTV.

За його словами, ще до обрання прем`єром Ю.ТИМОШЕНКО чітко заявила, кого підтримає на президентських виборах 2009 року. Він зазначив, що розмова з цього питання відбулася під час зустрічі фракції НУ-НС з Ю.ТИМОШЕНКО як кандидатом на посаду глави уряду. “Ій, як кажуть, в лоб було поставлене питання: чи вона відмовляється від президентських амбіцій на наступних виборах? На що вона відповіла дуже чітко: так, вона не має жодних президентських амбіцій і навпаки буде робити все можливе, щоби наша команда працювала на єдиного кандидата - Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА", - сказав Р.ЗВАРИЧ