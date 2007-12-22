Огризко вважає, що Україна приречена мати з Росією найкращі відносини
14:19, 22 грудня 2007Політика
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Міністр візьме паузу
Новий міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО ще не визначився, до якої країни він здійснить свій перший візит.
Про це міністр сказав, відповідаючи на запитання УНІАН.
«Зараз період різдвяних канікул і паузи, тому у мене ще є трошки часу, щоб над цим подумати», - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналістів, якими він бачить відносини України з Російською Федерацією, В.ОГРИЗКО зазначив, що вони мають будуватися на основі рівності, поваги, взаємовигоди та поважання права вибору.
«У нас немає іншого вибору, як мати з Російською Федерацією найкращі відносини, а те, що інколи бувають певні епізоди, вони такими епізодами і будуть залишатися», - сказав він.
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