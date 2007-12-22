Стретович розповів, як Наша Україна наставила йому роги

Лідер Християнсько-демократичного союзу Володимир СТРЕТОВИЧ вважає малоймовірним створення єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” .

Про це В.СТРЕТОВИЧ сказав сьогодні під час XI з’їзду ХДС, що проходить в Києві.

В.СТРЕТОВИЧ розкритикував позицію керівництва Секретаріату Президента, яке, на його думку, намагалося нав’язати свою позицію щодо створення єдиної партії членам блоку НУ-НС. При цьому лідер ХДС припускає, що такі партії як Народний Рух України та Українська народна партія першими відмовляться брати участь у цьому процесі.

В.СТРЕТОВИЧ зазначив, що переважна більшість членів його партії також виступають проти створення єдиної партії. Зокрема, за його словами, на таку позицію ХДС вплинуло ставлення партії «Наша Україна» до членів ХДС. В.СТРЕТОВИЧ вважає, що "Наша Україна" до певної міри не виконала свої зобов’язання перед ХДС.

«Це все одно, що я одружився, а мені роги наставили. Ми заручились, а потім "Наша Україна" сказала, що ви нам не потрібні», - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

Разом з тим В.СТРЕТОВИЧ додав, що у свою чергу Християнсько-демократичний союз ініціює об’єднання усіх партій, які сповідують християнські цінності.

Він нагадав, що подібні переговори мали місце ще у 2001 році, однак не мали успіху. Тепер лідер ХДС сподівається, що такий діалог продовжиться у 2008 році.