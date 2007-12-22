Стецьків готовий знищити рейтинг Партії регіонів

Якщо у вівторок Центрвиборчком не зареєструє нових народних депутатів, відповідальність за зрив ухвалення закону про Державний бюджет на 2008 рік лежатиме на фракції Партії регіонів.

Про це в інтерв`ю газеті «24» заявив член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ.

Він нагадав, що згідно із законом, Центрвиборчком може розпочати розгляд питання про реєстрацію нових депутатів не раніше ніж через 6 днів після припинення повноважень попередніх парламентаріїв. За словами Т.СТЕЦЬКІВА, швидше за все, засідання ЦВК розпочнеться у вівторок вранці, “і, якщо все пройде нормально, то в другій половині дня ми проведемо пленарне засідання”. «Якщо ж “регіонали” спробують зірвати засідання Центрвиборчкому, наприклад, скажуть своїм людям не приходити, тоді вся країна дізнається, хто винуватий у зриві бюджету на 2008 рік», - сказав народний депутат.

При цьому він запевнив, що ВР не проводитиме жодних засідань доти, доки нові депутати не будуть зареєстровані.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що Партія регіонів може блокувати все, що завгодно. «У нас є легітимний Президент і уряд. Всі працюватимуть. Депутати від коаліції на громадських засадах допомагатимуть Кабінету міністрів. У країні буде система державної влади, а ми за допомогою ЗМІ знищимо рейтинг Партії регіонів і комуністів, показавши їхнім виборцям, як вони про них піклуються», - сказав він.