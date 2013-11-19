Рибак закрив вечірнє засідання Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закрив вечірнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на розгляд було поставлено низку проектів постанов про відзначення пам'ятних дат, за які депутати голосували без розгляду цих проектів постанов.

На тему: Ранкове засідання ВР почалося з хвилини мовчання

Планувалося розглянути 20 відповідних проектів постанов, проте після того, як депутати двічі відмовилися підтримати постанову про відзначення 230-річчя заснування Севастополя, Рибак оголосив про завершення вечірнього засідання, хоча перед тим спікер продовжив його на 15 хвилин.

Серед постанов, які депутати підтримали, зокрема постанова про відзначення 400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві та постанова про відзначення 90-річчя з дня народження засновника української кібернетики Віктора Глушкова.