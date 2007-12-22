ХДС переобрав Стретовича своїм лідером

18:22, 22 грудня 2007
Політика
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Проголосували і за заступника

Партія Християнсько-демократичний союз переобрала своїм лідером Володимира СТРЕТОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив ХІ з’їзд партії, який відбувся в суботу в Києві.

Його делегати проголосували за кандидатуру В.СТРЕТОВИЧА одноголосно. Також першим заступником голови партії переобрано Володимира МАРУЩЕНКА.

 

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