ХДС переобрав Стретовича своїм лідером

Партія Християнсько-демократичний союз переобрала своїм лідером Володимира СТРЕТОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив ХІ з’їзд партії, який відбувся в суботу в Києві.

Його делегати проголосували за кандидатуру В.СТРЕТОВИЧА одноголосно. Також першим заступником голови партії переобрано Володимира МАРУЩЕНКА.