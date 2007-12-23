Зварич: Тимошенко фактично взяла самовідвід

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман Зварич запевняє, що Юлія Тимошенко відмовилася від президентських амбіцій ще до призначення на посаду прем`єр-міністра. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

«Зараз можна говорити, що Юлія Володимирівна де-факто взяла самовідвід, тому з точки зору демократичних сил кандидатом на посаду Президента на наступних виборах є нинішній Президент України», - повідомив депутат.

“На зустрічі нашої фракції із Тимошенко, тоді ще кандидатом на посаду прем’єр-міністра, якраз було поставлено питання – чи вона відмовляється від президентських амбіцій на наступних виборах. На що Юлія Володимирівна відповіла дуже чітко, що так, вона не має жодних президентських амбіцій, і буде робити усе можливе, щоб наша команда працювала на єдиного кандидата – Віктора Ющенка”, – наголосив Зварич.