Опозиція готова виторгувати закон про лікування Тимошенко за закон про прокуратуру

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що опозиція відкликає всі поправки до законопроекту про прокуратуру і готова підтримати його як закон у редакції, запропонованій Президентом України Віктором Януковичем, задля розробки законопроекту щодо лікування Юлії Тимошенко за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожем’якін заявив на засіданні комітету.

Кожем'якін заявив, що йому лідери опозиції доручили зробити заяву про те, що народні депутати від опозиції відкликають всі свої поправки законопроекту про прокуратуру, котрі пропонувалися до другого читання. Кожем'якін повідомив, що до законопроекту всіма депутатами парламенту було внесено 804 поправки.

Він підкреслив, що опозиція пропонує ухвалити законопроект про прокуратуру в редакції, запропонованій Президентом Януковичем. За його словами, опозиція йде на це з тим, щоб дати можливість напрацювати і ухвалити в сесійній залі законопроект щодо лікування ув'язнених за кордоном.

При цьому він запропонував членам комітету перенести засідання комітету з тим, щоб дати можливість робочій групі щодо підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном напрацювати відповідний законопроект. Але за цю пропозицію проголосували лише 7 народних депутатів – членів комітету, проти - 9, і рішення не було ухвалено.

Як відомо, сьогодні було зроблено перерву в засіданні робочої групи, оскільки о 15 годині мало бути засідання Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Частина членів комітету є і членами робочої групи.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада України підтримала у першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про прокуратуру», ухвалення якого необхідне для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

Ухвалити цей закон у цілому депутати мають намір у четвер, 21 листопада, разом з іще двома євроінтеграційними законами – про вдосконалення виборчого законодавства і про можливість ув’язнених лікуватися за кордоном.

Ухвалення цих трьох документів необхідно для підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада