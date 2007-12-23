Завтра Тимошенко збере свій Кабмін

Що на порядку денному - досі невідомо

Кабінет міністрів України проведе своє засідання у понеділок, 24 грудня. Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА. За словами прес-секретаря, в даний час формується порядок денний чергового засідання уряду. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

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