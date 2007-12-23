Завтра Тимошенко збере свій Кабмін

14:00, 23 грудня 2007
Політика
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Що на порядку денному - досі невідомо

Кабінет міністрів України проведе своє засідання у понеділок, 24 грудня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

За словами прес-секретаря, в даний час формується порядок денний чергового засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

 

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