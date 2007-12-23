У НУ-НС кажуть, що Луценка неправильно зрозуміли

Народний депутат, член фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Кирило КУЛИКОВ заявляє, що слова міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА стосовно увічнення пам`яті колишнього керівника МВС Юрія Кравченка були вирвані з контексту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, за словами К.КУЛИКОВА, "у коментарях щодо ймовірності того, що іменем Юрія Кравченка буде названо один з навчальних закладів МВС, є недостатньо професфйна робота журналістів. Дійсно, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що Кравченко робив багато доброго, але фразу "до тих пір, поки не почав втручатися в політику..." - було викинуто". На думку депутата, таке поводження із текстом виступу можна вважати певною мірою “чорним піаром”.

По-друге, зауважив К.КУЛИКОВ, Ю.Кравченко був особистістю, яку поважають 300 тисяч українських міліціонерів, а до думки 300 тисяч варто прислухатись.

"По-третє, я вважаю, що нація, яка танцює на могилах - приречена. Варто припинити весь час огладатися в минуле й шукати там промахи тих, кого вже нема. Час дивитися у майбутнє, робити справу по розбудові України", - зазначив К.КУЛИКОВ у коментарі "Народній самообороні".

По-четверте, на думку депутата, "нафталіновий герой" Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, який поспішив прокоментувати вирвані з контексту слова Ю.ЛУЦЕНКА, тільки таким чином і може привернути до себе увагу.

Як повідомляв УНІАН, екс-майор Державної служби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив 21 грудня, ініціатива міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА щодо увічнення пам`яті колишнього керівника МВС Ю.Кравченка знаменує початок “відновлення каральної системи КУЧМИ”.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «якщо ЛУЦЕНКО пропонує назвати вищий навчальний заклад системи внутрішніх справ іменем Кравченка, то логічно мати й школу імені ПУКАЧА, де починати виховання нових «орлів» (колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА вважають одним з головних свідків та організаторів у справі Георгія Гонгадзе, однак після того, як генерала випустили зі слідчого ізолятора, він переховується).