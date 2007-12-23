Тимошенко знову розслідуватиме аварію на шахті ім. Засядька
"Ми створимо нову державну комісію..."
Уряд Юлії ТІМОШЕНКО проведе нове розслідування причин аварії на шахті ім. Засядька.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні в Донецьку під час зустрічі з сім`ями загиблих і потерпілих шахтарів.
«Ми створимо нову державну комісію, яка проаналізує попередні акти і абсолютно об`єктивно спробує розібратися з причинами і, найголовніше, визначити людей, які винні в цій трагедії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр вважає неприпустимим, щоб «така безвідповідальність та ігнорування законів перетворювалися на норму». «Якщо такі люди будуть визначені, то вони обов`язково нестимуть відповідальність, передбачену законом», - зазначила вона.
«Ми маємо намір реально і адектватно встановити винних», - підкреслила Ю.ТІМОШЕНКО.