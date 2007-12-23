Тимошенко знову розслідуватиме аварію на шахті ім. Засядька

Уряд Юлії ТІМОШЕНКО проведе нове розслідування причин аварії на шахті ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні в Донецьку під час зустрічі з сім`ями загиблих і потерпілих шахтарів.

«Ми створимо нову державну комісію, яка проаналізує попередні акти і абсолютно об`єктивно спробує розібратися з причинами і, найголовніше, визначити людей, які винні в цій трагедії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає неприпустимим, щоб «така безвідповідальність та ігнорування законів перетворювалися на норму». «Якщо такі люди будуть визначені, то вони обов`язково нестимуть відповідальність, передбачену законом», - зазначила вона.

«Ми маємо намір реально і адектватно встановити винних», - підкреслила Ю.ТІМОШЕНКО.