Тимошенко на завтра запланувала роздачу слонів?

На завтрашньому засіданні Кабміну буде проведено низку важливих кадрових призначень, повідомляє Лігаз посиланням на достовірне джерело.

Серед інших будуть ухвалені рішення по керівниках НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації, Державної Митної Служби України, Державної адміністрації залізничного транспорту.

Керівником Державної адміністрації залізничного транспорту може стати якийсь пан Мельніченко "з великим стажем роботи в "Укрзалізниці".

Відповідальним за податки ймовірно буде співвласник "Брокбізнесбанку", народний депутат від БЮТ Сергій Буряк, статок якого разом з його братом Олександром оцінюють в $550 млн.

На посаду голови Держмитслужби - є дві кандидатури: власник "Інтеру" Валерій Хорошковський і народний депутат України від БЮТ Ігор Рибаков.

Найбільш вірогідна кандидатура на посаду керівника НАК "Нафтогаз України"– Олег Дубіна. Минулого тижня його бачили в Києві в будівлі НАК "Нафтогаз", а також в Кабінеті міністрів України. Джерело також повідомило, що О.Дубіна вже зустрічався з Прем`єр-міністром Тимошенко з приводу узгодження його кандидатури на посаду голови НАК "Нафтогаз". В той же час, співбесідник видання повідомив, що на сьогодні кандидатура О.Дубіни як претендента на посаду голови "Нафтогазу" далеко не єдина. Іншими претендентами називають Іллю Рибчича, який з липня 2004 по жовтень 2005 р. був заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", і Олександра Болкісєва, який влітку 2006 року вже посідав посаду голови правління НАК "Нафтогаз".