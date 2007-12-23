У Тимошенко просять 200 мільйонів у борг

Директор шахти ім.Засядька Ігор ЄФРЕМОВ просить прем`єр міністра України Юлію ТИМОШЕНКО виділити підприємству прямим призначенням 200 млн.грн. для підготовки нових забоїв. Про це він сказав сьогодні, виступаючи на зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з трудовим колективом підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.ЄФРЕМОВА, «шахта повністю готова до відновлення гірських робіт на двох пластах, ізольованих від аварійної ділянки».

«У шахті здійснено всі необхідні заходи щодо безпечного ведення гірських робіт», - сказав І.ЄФРЕМОВ.

Водночас він підкреслив, що шахта розраховує на підтримку уряду. «Ми просимо виділити 200 млн. грн. з Резервного фонду Кабінету міністрів прямим призначенням на підготовку нових забоїв», - сказав керівник підприємства.

При цьому він додав, що «ми обов`язково повернемо ці гроші державі протягом 5 років». «Ми запевняємо Вас, Юліє Володимирівно, і Президента, що колектив шахти ім.Засядька працював, і працюватиме в ім`я України», - підсумував директор шахти.