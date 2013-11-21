Політолог: опозиція сама винна у провалі законопроектів з Тимошенко

Про це заявив директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології, політолог Михайло Погребинський.

За його словами, сьогоднішній результат подій можна було передбачити, оскільки заяви членів Партії Регіонів свідчили про те, що сторони не знайшли узгодженого варіанту.

Експерт пов'язує ініціювання 6 законопроектів по Тимошенко спробою опозиційними силами створити ефект видимості роботи. «Звичайно, з боку опозиції був присутній ефект створення видимості роботи. Інтерес в тому, щоб Тимошенко вийшла на свободу, виглядає далеко не переконливо. Очевидно, що вона найбільш сильний представник опозиції - харизматична фігура. Кому потрібен такий конкурент?», - зазначив він.

Крім того, на його думку, опозиційні сили зробили все для того, щоб затягнути вирішення зазначеного питання аж до сьогоднішнього дня. «Про те, що створювався ефект роботи говорить їх готовність в останній день погодитися з будь-яким варіантом вирішення питання Тимошенко. Навіщо це було відкладати на останній день, скажіть ви це на засіданні робочої групи. Тоді можливо були б шанси», - констатував політолог.