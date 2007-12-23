Регіонали розповіли, хто і як обрубує їм коріння

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесниченко розцінює створення Ю. Тимошенко антикорупційної експертизи, як чергову розправу над політичними опонентами, повідомляє сайт Партії регіонів. Депутат-регіонал підкреслив, що Тимошенко сповідує тільки один принцип: “політика для неї – це війна, ніякої співпраці, розуміння і бажання почути кого-небудь, у неї немає”.

«Влітку цього року Тимошенко сказала чудову фразу, яку золотими літерами потрібно внести до політики України: «Я дуже жалкую, що коли я була прем`єром, ми остаточно не розібралися з цією опозицією». Сьогодні Юлія Володимирівна намагатиметься довести цю справу до кінця, щоб ніхто на території України і слова не наважився сказати. Робиться це дуже просто: спочатку знищується економічне коріння, потім все саме собою розсипається», - заявив парламентарій.

В. Колесниченко також зауважив, що для залякування застосовуватимуться політичні страти, підкресливши, що ні про яку боротьбу з корупцією тут не йдеться. Це просте знищення опонентів.