Тимошенко з першого ж кроку зробила донецьким приємне

На зустрічі прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з трудовим колективом шахти ім. Засядька в Донецьку чоловіків, які сиділи в залі, попросили встати. Таке зауваження виходило від генерального директора шахти ім. Засядька Юхима Звягільського, повідомляє кореспондент Острова.

«Ви ж чоловіки – коли входить прем`єр-міністр, треба вставати», – сказав Звягільський.

На цьому Тимошенко перебила його, заявивши, що «влада так мало зробила для людей, що вони мають право перед нею не вставати», чим спровокувала аплодисменти присутніх.