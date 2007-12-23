Тимошенко з першого ж кроку зробила донецьким приємне
18:26, 23 грудня 2007Політика
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Ініціатива Звягільського повисла в повітрі
На зустрічі прем`єр-міністра Юлії Тимошенко з трудовим колективом шахти ім. Засядька в Донецьку чоловіків, які сиділи в залі, попросили встати. Таке зауваження виходило від генерального директора шахти ім. Засядька Юхима Звягільського, повідомляє кореспондент Острова.
«Ви ж чоловіки – коли входить прем`єр-міністр, треба вставати», – сказав Звягільський.
На цьому Тимошенко перебила його, заявивши, що «влада так мало зробила для людей, що вони мають право перед нею не вставати», чим спровокувала аплодисменти присутніх.
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