ПР виступила з офіційною заявою з приводу призупинення підготовки до асоціації з ЄС

Фракція Партії регіонів висловлює свою повну та всебічну підтримку євроінтеграційного курсу Президента України Віктора Януковича і заявляє, що як і раніше головним орієнтиром партії залишається створення оптимальних зовнішньополітичних умов для подальшої модернізації всіх сфер суспільного життя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

У ПР наголошують, що вони не мають наміру орієнтуватися на підвищення стандарту життя тільки ув'язненої Юлії Тимошенко.

"Екс-прем'єр міністр України Юлія Тимошенко вирішила під прикриттям євроінтеграційного процесу у притаманному їй стилі провернути чергову авантюру. Як завжди - за рахунок України - поліпшити свої особисті справи, задовольнити свої власні інтереси та амбіції, уникнути покарання за скоєний злочин", - йдеться у повідомленні.

На тему: Бойко розповів, чому припинено підготовку до асоціації з ЄС

Політики зазначають, що на сучасному етапі, в контексті глобальних викликів та загроз, зовнішня політика країни повинна формуватися насамперед на основі національної вигоди і прагматизму.

"У цьому плані показовими є окремі дані щодо зовнішньої торгівлі з Російською Федерацією - нашим стратегічним торговельно-економічним партнером: за даними Держкомстату України, у період з січня по вересень 2013 року товарообіг зменшився на 5,7 млрд дол США або на 17%, експорт товарів - на 1,7 млрд дол США або на 12,9%", - йдеться в заяві фракції.

У своїй заяві "регіонали" також звернулися до керівництва Європейського Союзу з пропозицією про створення спільної повноважної групи високого рівня з метою розробки комплексного плану першочергових заходів щодо компенсації очікуваних економічних втрат України через підписання Угоди про асоціацію з ЄС.