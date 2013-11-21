ПР виступила з офіційною заявою з приводу призупинення підготовки до асоціації з ЄС

19:57, 21 листопада 2013
Політика
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Фракція Партії регіонів висловлює свою повну та всебічну підтримку євроінтеграційного курсу Президента України Віктора Януковича

Партия Регионов, фото Сегодня

Фракція Партії регіонів висловлює свою повну та всебічну підтримку євроінтеграційного курсу Президента України Віктора Януковича і заявляє, що як і раніше головним орієнтиром партії залишається створення оптимальних зовнішньополітичних умов для подальшої модернізації всіх сфер суспільного життя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

У ПР наголошують, що вони не мають наміру орієнтуватися на підвищення стандарту життя тільки ув'язненої Юлії Тимошенко.

"Екс-прем'єр міністр України Юлія Тимошенко вирішила під прикриттям євроінтеграційного процесу у притаманному їй стилі провернути чергову авантюру. Як завжди - за рахунок України - поліпшити свої особисті справи, задовольнити свої власні інтереси та амбіції, уникнути покарання за скоєний злочин", - йдеться у повідомленні.

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Політики зазначають, що на сучасному етапі, в контексті глобальних викликів та загроз, зовнішня політика країни повинна формуватися насамперед на основі національної вигоди і прагматизму.

"У цьому плані показовими є окремі дані щодо зовнішньої торгівлі з Російською Федерацією - нашим стратегічним торговельно-економічним партнером: за даними Держкомстату України, у період з січня по вересень 2013 року товарообіг зменшився на 5,7 млрд дол США або на 17%, експорт товарів - на 1,7 млрд дол США або на 12,9%", - йдеться в заяві фракції.

У своїй заяві "регіонали" також звернулися до керівництва Європейського Союзу з пропозицією про створення спільної повноважної групи високого рівня з метою розробки комплексного плану першочергових заходів щодо компенсації очікуваних економічних втрат України через підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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