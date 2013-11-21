ЄС чекає роз'яснень з боку України - глава МЗС Литви
У ЄС впевнені, що підписання угоди цілком і повністю в руках Президента Януковича.
Євросоюз чекає роз'яснень з боку офіційного Києва у зв'язку з рішенням призупинити підготовку до укладення угоди про асоціацію з ЄС, заявив у четвер глава МЗС головуючої в співтоваристві Литви Лінас Лінкявічус.
Уряд України в четвер розпорядилося призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кабмін мотивував це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та СНД.
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"У нас немає ясності від України. Будемо чекати. Політичне життя інтенсивне і дуже динамічне", - сказав Лінкявічюс журналістам у Брюсселі, коментуючи дане рішення.
За словами міністра, повідомити щось більше на даний момент "дуже важко". "Ми завжди говорили, що справа за українцями, як себе вести, що це (підписання угоди) було в руках українського керівництва, зокрема президента Януковича", - нагадав глава МЗС Литви.