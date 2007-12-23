Тимошенко обіцяє більше не рубати з плеча

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслює, що шахти в Україні закривати не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник уряду повідомила сьогодні журналістам в Донецьку після завершення зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

«Держава закрила стільки шахт, що рубати з плеча більше не можна», - акцентувала прем`єр-міністр.

За її словами, «руйнувати шахти ми не маємо права». «Нам, навпаки, потрібно, щоб вони процвітали, і щоб їхня робота ставала ефективнішою», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.